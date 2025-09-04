HABER

Rusya, düşürülen Azerbaycan uçağı için sigorta tazminatı ödemeye başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus hava sahasında açılan ateşle Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait uçakla ilgili sigorta ödemelerinin başladığını duyurdu.

Rusya, Rus hava sahasında açılan ateşle Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait uçakla ilgili sigorta ödemelerine başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın "AlfaStrakhovanie" sigorta şirketi tarafından AZAL’a uçağın tam sigorta bedeli olan 1 milyar 3 milyon ruble (yaklaşık 12,34 milyon dolar) ödeme yaptığı bildirildi.

RUS HAVA SAHASINDAN AÇILAN ATEŞLE KAZAKİSTAN'DA VURULMUŞTU

Açıklamada, uçakta bulunan 62 yolcudan 46’sının yaralanması ve hayatını kaybetmesine ilişkin tazminat talepleri sonuçlandırıldığı bildirilerek, bu kapsamda, 15 Rus vatandaşından 7’sine, 38 Azerbaycan vatandaşından 35’ine, Kırgızistan uyruklu 3 yolcunun tamamına ve Kazakistan uyruklu 6 yolcudan 1’ine ödeme yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bugüne kadar yaralanan yolcular ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına toplam 358,4 milyon ruble (4,4 milyon dolar) tutarında sigorta ödemesi gerçekleştirildiği aktarılarak, mağdur ve ölenlerin yakınlarıyla tam bir uzlaşmaya varılması amacıyla tazminat miktarlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’ya bağlı Çeçenistan’daki Grozni kentine gitmek üzere 25 Aralık'ta havalanan Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağı, Grozni hava sahasında Rusya tarafından vurulmuştu. Rotasını Kazakistan'a çeviren yolcu uçağı, Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Uçakta 5’i mürettebat olmak üzere 67 kişiden 38’i hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemişti.

04 Eylül 2025
04 Eylül 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
