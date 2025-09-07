Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından bu yana düzenlediği en büyük hava saldırısı sonucunda ilk kez hükümet binasını vurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

800 İHA, 4 BALİSTİK FÜZE VE 9 SEYİR FÜZESİ KULLANILDI

Zelenskiy, Rus güçlerinin başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 800'den fazla insansız hava aracı (İHA), 4 balistik füze ve 9 seyir füzesi kullanıldığını aktardı.

4 ÖLÜ, 44 YARALI

Saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 44 kişinin yaralandığını ifade eden Zelenskiy, ilk yardım ekiplerinin başkentte çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, insansız hava araçlarının büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini ancak 54 İHA ile 9 füzenin kentteki hedeflere isabet ettiğini açıkladı.

Savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı hava saldırısında, Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını vurduğu kaydedildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır