Rusya ile Polonya arasındaki tansiyon tavan yapmıştı! Kremlin'den iddialara yanıt geldi

Rusya'nın Polonya hamlesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan iddialara yanıt geldi. Açıklamada, Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerine yönelik bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere hedefler planlanmadığı, Varşova ile konuya dair temaslara hazır olunduğu belirtildi.

Doğukan Akbayır

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, X sanal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında, Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığını bildirmişti.

"NİYETİMİZ YOKTU"

Rusya Savunma Bakanlığı, İngilizce yayımladığı açıklamada, “Polonya topraklarında herhangi bir hedefi vurma niyetimiz yoktu” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına girip girmediğine dair ise teyitte bulunmadı.

Ayrıca açıklamada, “Bu konuda Polonya Savunma Bakanlığı ile istişare yapmaya hazırız” denildi.

