Rusya ile Polonya arasındaki tansiyon tavan yapmıştı! Kremlin'den iddialara yanıt geldi

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, X sanal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında, Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığını bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, İngilizce yayımladığı açıklamada, “Polonya topraklarında herhangi bir hedefi vurma niyetimiz yoktu” ifadelerini kullandı.
Bakanlık, insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına girip girmediğine dair ise teyitte bulunmadı.
Ayrıca açıklamada, “Bu konuda Polonya Savunma Bakanlığı ile istişare yapmaya hazırız” denildi.
