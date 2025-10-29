HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya lideri Putin yeni silahlarını açıkladı: "Poseidon nükleer sistemli insansız denizaltı aracının dünyada benzeri yok"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer fırlatma sistemine sahip “Poseidon” insansız denizaltı aracını test ettiklerini belirterek, “Hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistem yok ve yakın bir gelecekte ortaya çıkması da pek olası değil.” dedi. Putin, Poseidon’un gücünün Rusya’nın en gelişmiş kıtalararası balistik füzesi Sarmat’tan bile üstün olduğunu kaydetti.

Rusya lideri Putin yeni silahlarını açıkladı: "Poseidon nükleer sistemli insansız denizaltı aracının dünyada benzeri yok"

Putin, Moskova’da bir askeri hastaneyi ziyaretinde, Rusya’nın yeni silahlarına ilişkin konuştu.

Kısa süre önce denemesi yapılan sınırsız menzilli “Burevestnik” seyir füzesinin tartışılmaz avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Putin, füzenin güç açısından bir nükleer denizaltının reaktörüne benzese de ondan bin kat daha küçük olduğuna dikkati çekti.

Rusya lideri Putin yeni silahlarını açıkladı: "Poseidon nükleer sistemli insansız denizaltı aracının dünyada benzeri yok" 1

"SANİYELER İÇİNDE DEVREYE GİRİYOR"

Putin, "En önemlisi, geleneksel reaktör saatler, günler veya haftalar içinde devreye girerken bu nükleer reaktör dakikalar ve saniyeler içinde devreye giriyor.” ifadesini kullandı.

Putin, Burevestnik füzesinde kullanılan nükleer teknolojinin ulusal ekonomiyle birlikte Arktik bölgesindeki enerji tedarik sorunlarını çözmede ve Ay programında kullanılacağını belirtti. Füzenin elektronik sistemlerinin halihazırda uzay programlarında yer aldığını vurgulayan Putin, bu gelişmelerin bilimde ve gelecekte ulusal ekonomide önemli bir atılımın habercisi olduğunu ifade etti.

Rusya lideri Putin yeni silahlarını açıkladı: "Poseidon nükleer sistemli insansız denizaltı aracının dünyada benzeri yok" 2

"KITALARARASI FÜZE SARMAT'TAN DAHA ÜSTÜN"

Dün, “Poseidon” isimli nükleer fırlatma sistemine sahip insansız denizaltı aracının denemesini yaptıklarını duyuran Putin, “Onu ilk kez sadece başlatıcı motoruyla taşıyıcı denizaltıdan fırlatmakla kalmadık, aynı zamanda üzerinde bulunan nükleer güç ünitesini de çalıştırmayı başardık. Araç, bu üniteyle belirli bir süre görev yaptı. Bu gerçekten büyük bir başarı.” diye konuştu.

Putin, Poseidon’un gücünün Rusya’nın en gelişmiş kıtalararası balistik füzesi Sarmat’tan bile üstün olduğunu kaydetti. Dünyada Sarmat düzeyinde bir silahın henüz bulunmadığını belirten Putin, bu silahın Rusya’da da tam olarak göreve başlamadığını ancak yakında tamamen hizmete gireceğini bildirdi.

Putin, “Fakat Poseidon, gücü açısından yeterince Sarmat’ı geride bırakıyor. Aynı zamanda hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistem yok ve yakın bir gelecekte ortaya çıkması da pek olası değil. Ayrıca bunun önünü kesebilecek veya engelleyebilecek herhangi bir savunma yöntemi de mevcut değil.” ifadelerini kullandı.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralıBolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı
Kontrolden çıkan ticari araç park halindeki 4 araca çarptıKontrolden çıkan ticari araç park halindeki 4 araca çarptı

Anahtar Kelimeler:
rusya devlet başkanı vladimir putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.