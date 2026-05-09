Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ihlali suçlaması

Rusya ve Ukrayna arasında ilan edilen geçici ateşkesin ilk gününde taraflar, birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup ederek kazandığı zaferin yıl dönümü nedeniyle Rusya’da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında ilan edilen ateşkese ilişkin taraflardan karşılıklı ihlal suçlamaları geldi.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA ATEŞKES SUÇLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısıyla 9-10-11 Mayıs tarihlerinde ilan edilen 3 günlük ateşkese ilişkin Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Günün ilk saatlerinden bu yana saldırganların ateşkes ihlallerinin sayısı 51’e ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Ateşkesin ilanına rağmen Ukraynalı kuvvetler mevzilerimize yönelik insansız hava aracı (İHA) ve topçu saldırıları düzenledi" denildi.

3 GÜNLÜK ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Rusya ile Ukrayna arasında, Hristiyan dünyasında kutlanan Paskalya Bayramı nedeniyle 11-12 Nisan tarihlerinde de ateşkes ilan edilmişti. Taraflar, birbirlerini bu süreçte ateşkesi yaklaşık 2 bin kez ihlal etmekle suçlamıştı.

