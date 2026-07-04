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Saatler süren bekleyişin ardından acı haber geldi: İznik Gölü'nde iki can kaybı

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için göle giren 19 ve 21 yaşındaki iki gençten acı haber geldi. Saatler süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılırken, göl kenarında bekleyen ailelerin feryadı yürekleri dağladı.

Saatler süren bekleyişin ardından acı haber geldi: İznik Gölü'nde iki can kaybı

İznik Gölü kıyısında umutla bekleyen aileler, dalgıç ekiplerinden gelecek iyi haberi beklerken gelen acı haberle yıkıldı. Gölde kaybolan 19 ve 21 yaşındaki iki gencin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla birlikte gözyaşları ve feryatlar yükseldi.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi altı mevkiinde sabah saatlerinde serinlemek amacıyla İznik Gölü'ne giren Bünyamin Kadı (19) ile İsmail İmamoğlu'ndan (21) bir süre sonra haber alınamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Saatler süren bekleyişin ardından acı haber geldi: İznik Gölü nde iki can kaybı 1

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin gölde yürüttüğü çalışmalar sonucunda iki gencin cansız bedenine, göle girdikleri noktanın yaklaşık 30 metre açığında ulaşıldı.

Saatler süren bekleyişin ardından acı haber geldi: İznik Gölü nde iki can kaybı 2

Sudan çıkarılan gençlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Saatler süren bekleyişin ardından acı haber geldi: İznik Gölü nde iki can kaybı 3

Acı haberi alan aile fertleri ve yakınları göl kenarında gözyaşlarına boğulurken, bazı vatandaşlar fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren yakınlara olay yerinde müdahalede bulundu.

Saatler süren bekleyişin ardından acı haber geldi: İznik Gölü nde iki can kaybı 4

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü
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