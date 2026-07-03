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Canlı yayında açıkladı! Çarpıcı iddia: "NATO zirvesi sonrası İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Siyaset kulisleri yeni bir parti değişikliği iddiasıyla hareketlendi. Gazeteci Sinan Burhan, NATO Zirvesi'nin hemen ardından İYİ Partili Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın partisinden istifa ederek AK Parti saflarına geçeceğini öne sürdü.

Canlı yayında açıkladı! Çarpıcı iddia: "NATO zirvesi sonrası İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"
Mustafa Fidan

Kendi partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan isimlere bir yenisi daha ekleniyor. TV100 ekranlarında canlı yayında konuşan gazeteci Sinan Burhan, siyasi kulisleri hareketlendiren bir iddiayı ortaya attı.

Canlı yayında açıkladı! Çarpıcı iddia: "NATO zirvesi sonrası İYİ Partili Gürban AK Parti ye geçecek" 1

ÇARPICI KULİS BİLGİSİ: İYİ PARTİLİ BİR İSİM DAHA AK PARTİ'YE GEÇECEK

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılmasının ardından bir İYİ Partili milletvekilinin daha AK Parti'ye geçeceği söylentileri çıktı.

Canlı yayında açıkladı! Çarpıcı iddia: "NATO zirvesi sonrası İYİ Partili Gürban AK Parti ye geçecek" 2

BURHAN: "GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ GÜRBAN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILACAK"

Sinan Burhan, aldığı kulis bilgisini şu şekilde aktardı;

"Önümüzdeki haftalarda NATO zirvesinden sonra, kulis bilgimde bir yanlışlık yoksa; İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa edip AK Parti'ye geçeceği noktasında bende bir bilgi var."

Canlı yayında açıkladı! Çarpıcı iddia: "NATO zirvesi sonrası İYİ Partili Gürban AK Parti ye geçecek" 3

İYİ PARTİLİ ARI AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

Son olarak İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti’ye katılmıştı. AK Parti'ye katılımının ardından Rasim Arı'ya parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Canlı yayında açıkladı! Çarpıcı iddia: "NATO zirvesi sonrası İYİ Partili Gürban AK Parti ye geçecek" 4

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İYİ Parti ak parti
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