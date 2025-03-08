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Sabiha Gökçen'de kontrol kulesi 8 Mart için aydınlatıldı

08.03.2025 09:20
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Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kulesi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mor renkle aydınlatıldı.

Sabiha Gökçen'de kontrol kulesi 8 Mart için aydınlatıldı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" öncesinde 91 metre yüksekliğindeki kule mor renkle ışıklandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, "Başta HEAŞ ile güçlenen, HEAŞ'a güç veren kadın çalışanlarımız olmak üzere Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine katkı sunan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü sabiha gökçen havaalanı
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