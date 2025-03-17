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Sabiha Gökçen'de 'Polnet' arızalandı! Uzun kuyruklar oluştu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.03.2025 20:40
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) akşam saatlerinde arıza meydana geldi. Pasaport işlemleri manuel olarak yapılırken yolcular uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen'de 'Polnet' arızalandı! Uzun kuyruklar oluştu

Sabiha Gökçen Havalimanını kullanan yolcular, saat 18.20 sıralarında emniyet tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) meydana gelen arıza nedeniyle pasaport kuyruğunda beklemek zorunda kaldı.

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Arızanın giderilmesi için polis ve terminal ekipleri gerekli müdahaleleri yaparken yolcular sık sık yapılan anonslarla bilgilendirildi. Arızanın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle yolculara hurma ve su dağıtıldı.

ARIZA GİDERİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamada arızanın bir süre sonra giderildiğini ifade edilerek pasaport işlemlerinin yeniden yapılmaya başlandığı ifade edilirken, işlem sürelerinin kısa bir süre içerisinde normale döneceği ifade edildi.

ISTANBUL--SABIHA-GOKCEN-HAVALIMANI’NDA-‘_615682_182221

Kaynak: İHA

17 Mart 2025
17 Mart 2025

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Sabiha Gökçen
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