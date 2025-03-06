HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı! Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı! Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

06.03.2025 14:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Midesinde 1 kilo 180 gram uyuşturucu madde ile Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu şahıs havalimanında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’ suçundan tutuklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı! Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Brezilya’da yuttuğu bir kilo 180 gram uyuşturucu madde ile önce Sao Paulo’ya ardından Doha’ya oradan da İstanbul’a gelen Surinam uyruklu B.T.M. isimli erkek şahıs, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı.

Şahsın, yapılan incelemelerde karın bölgesinde 82 kapsülün içerisinde bir kilo 180 gram uyuşturucu madde çıktı. İfadesinde, "Türkiye'de bunları doğal yolla çıkarıp İstanbul’da sokaklarda satacaktım, burada iletişimde olduğum biri yok. Maddeleri Brezilya'dan Türkiye'ye getirmek için sadece Brezilya'daki kişi bana fikir verdi" dedi.

"TÜRKİYE'DE BUNLARI DOĞAL YOLLA ÇIKARIP İSTANBUL’DA SOKAKLARDA SATACAKTIM"

Karın bölgesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs vermiş olduğu ifadesinde, "Ben sormuş olduğunuz maddeleri Brezilya'da yuttum. Daha sonra Sao Paulo'dan Doha'ya, oradan da İstanbul’a geldim. Maddeleri erkek birinden kendisiyle birlikte olma karşılığında ve 200 Euro vererek satın aldım. Türkiye'de bunları doğal yolla çıkarıp İstanbul’da sokaklarda satacaktım. Burada iletişimde olduğum biri yok. Maddeleri Brezilya'dan Türkiye'ye getirmek için sadece Brezilya'daki kişi bana fikir verdi, İstanbul’da bana yardım edecek kimse yoktu. Uçak biletimi Brezilya'daki kişi aldı, 4 Mart için de Brezilya'ya dönüş biletim vardı. Kullanmış olduğum telefon kuzenimin arkadaşınındır. Bu telefonda uyuşturucuları aldığım şahsa dair bilgi yok. Taksim’de bir otelde rezervasyonum vardı, otelin ücretini de uyuşturucuları sattığımda ödeyecektim. 24 Şubatta geldiğimde bayıldım. Bayılınca hastanede alınan kan tahlilinde HIV ve Hepatit B tanısı konuldu. Hasta olduğum için ülkeme geri dönmek istiyorum. Borcumu ödeyebilmek ve maddi sıkıntı içinde olduğumdan dolayı bu işi yaptım" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan madalyalı Kick Bokscular ödüllendirildiHalk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan madalyalı Kick Bokscular ödüllendirildi
Denizli'de evde çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendiDenizli'de evde çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu sabiha gökçen havaalanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşa bunu layık gördüler! Pide tezgahında terlikle gezdi: İşte verilen ceza

Vatandaşa bunu layık gördüler! Pide tezgahında terlikle gezdi: İşte verilen ceza

SON DAKİKA | Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu

SON DAKİKA | Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi kahreden ölüm! Misafir takımın taraftarı hayatını kaybetti...

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi kahreden ölüm! Misafir takımın taraftarı hayatını kaybetti...

Komşuyla yasak aşk iddiasında kan aktı! İkisini de bıçakladı

Komşuyla yasak aşk iddiasında kan aktı! İkisini de bıçakladı

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.