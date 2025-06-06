HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sabotaj şüphesi! Apartmanın önüne bırakmıştı, hepsi kül oldu

Antalya’da bir vatandaş sabah uyandığında büyük şok yaşadı. Apartman önüne bıraktığı el arabasındaki tekstil ürünleri tümüyle yanmıştı. Yangının kaynağı olarak sigara izmariti kadar sabotajdan da şüpheleniliyor.

Sabotaj şüphesi! Apartmanın önüne bırakmıştı, hepsi kül oldu

Olay, Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mehmet Sönmez’in (46) evinin önüne park ettiği el arabasındaki tekstil ürünleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

AW471484_03

Yangını fark eden apartman sakinleri, saat 07.15 sıralarında kendi imkânlarıyla alevlere müdahale etti. Ancak giysilerden ve karton kutulardan oluşan malzemenin büyük bölümü kısa sürede küle döndü. Yangının ardından apartman duvarlarında yoğun is tabakası oluşurken, ürünlerin yer aldığı el arabası neredeyse tamamen yandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AW471484_02

"SABOTAJ DA OLABİLİR"

Yangına ilk müdahaleyi yapan apartman sakinlerinden Cahit Özvarış olay anını şöyle anlattı:
"Sabah 07.15’te bir anda ateş çıktı. Fırlayıp aşağı indik, elimizden geldiğince söndürmeye çalıştık ama yetişemedik. Her şey kül oldu. Önce yere atılan bir sigara izmariti sandık ama sonrasında birilerinin kasten yapmış olabileceği ihtimali konuşuldu. Biz de artık şüphelenmeye başladık."

AW471484_04

Yangın haberini iş çıkışında çocuklarından aldığını anlatan Mehmet Sönmez, ailesine katkı sağlamak için yıllardır ek iş yaptığını belirterek, "Ürünler yandı ya da yaktılar" dedi.

AW471484_05

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

AW471484_06

AW471484_07

AW471484_08

AW471484_09

AW471484_10

AW471484_11

AW471484_12

AW471484_13

AW471484_14

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FAO'dan korkutan 'gıda kaynaklı hastalık' açıklamasıFAO'dan korkutan 'gıda kaynaklı hastalık' açıklaması
Edirnekapı Şehitliği’nde hüzünlü bayramEdirnekapı Şehitliği’nde hüzünlü bayram

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Organ yetmezliği teşhisi kondu! 'Tek isteği...'

Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Organ yetmezliği teşhisi kondu! 'Tek isteği...'

Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

1 saatte hastaneye gelen kişi sayısı akılalmaz! Bu kez sadece acemiler değil...

1 saatte hastaneye gelen kişi sayısı akılalmaz! Bu kez sadece acemiler değil...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.