Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler... Murat Övünç de dosyaya girdi

Yeni nesil çeteler Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Sosyal medyada fenomen gibi takılan yeni nesil mafya liderleri; sosyal medyadan lüks hayat, güç ve para paylaşımları yaparak gençleri kendi ağına çekiyor.

YOKSUL AİLELERİN ÇOCUKLARI HEDEF

Özellikle yoksul ailelerin çocukları, kolay yoldan zengin olmak için bu sahte dünyaya aldanarak şebekelerin kucağına düşüyor.

18 YAŞ ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR

Çeteler de cezai yaptırımları daha düşük olması sebebiyle 15-18 yaş arasındakileri tercih ediyor ve onları ‘riski az, getirisi yüksek’ eleman olarak görüyor. ‘En hızlı şekillenen ve en kolay yönlendirilebilen’ kitle diye tanımlandırılan bu yaş grubu, motosikletle uyuşturucu kuryeliği, gözcülük, dükkân ve adam kurşunlama gibi görevlerde kullanılıyor.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞIYORLAR

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; bu çocuklara genellikle TikTok, Instagram ve Telegram üzerinden ulaşılıyor. En büyük örneklerinden biri ise geçtiğimiz günlerde İstanbul’da çökertilen ‘Taşlar’ suç örgütü...

ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLIYORLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 111 sayfalık iddianamede, çetenin başka suç örgütleriyle girdiği çatışmaları adeta bir gösteri gibi canlı olarak yayınladığı bilgisi yer aldı.

DALTONLAR'A TEHDİT

Taşlar’ın elebaşının, Daltonlar suç örgütünün lideri Can Dalton'a TikTok aracılığıyla tehdit mesajları yolladığı belirtildi.

MURAT ÖVÜNÇ DE İDDİANAMEDE

İddianamede mağdur sıfatıyla ismi geçen fenomen Murat Övünç, örgüt mensuplarının kendisini öldürmek istediğini, iş yerlerinin yağmalandığını aktardı.

11 ÜLKEDE ŞOV YAPTILAR

Bunların yanı sıra çete liderinin doğum günü, Türkiye, Rusya ve Afganistan dahil 11 ülkede uzun namlulu silahlarla havaya ateş açılarak kutlandı, bu anlara ait videolar paylaşıldı.

İNTERNETTEN TETİKÇİ PAZARLIĞI

Casperlar çetesinin de internetten tetikçi pazarlığı yaptığı görüldü.

Ankara’da kız kardeşini korumak için girdiği kavgada öldürülen Hakan Çakır’ın faillerinin cezaevinden “Belki kral olamadık ama kralını da tanımadık” yazılı paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

SAÇ MODELLERİ ELE VERİYOR

Çeteler tas kafa tıraşı, keskin sakal modelleri ve markalı spor giyimleriyle de kendilerine bir imaj çiziyor.

Çete liderinin bu saç modelini kullandığı biliniyor.

EL SALVADOR'DA YASAKLANDI

Türkiye’de bu konu uzun zamandır tartışılırken Orta Amerika ülkesi El Salvador, ağustos ayında tas kafa saç tıraşını yasakladı. El Salvador’da bu model, ‘gangster kültürü’ ile ilişkilendiriliyor.