'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

“Daltonlar” olarak bilinen suç örgütünün mensupları, çete lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir’in doğum günü için Türkiye’nin farklı illerinde ve yurt dışında silahlı görüntüler paylaşıp gövde gösterisi yaptı. Sosyal medyada yayılan videolarda çete üyelerinin, uzun namlulu silahlarla sokaklarda havaya ateş ettiği görüldü.

"İSTANBUL'UN SEFİRİ"

İstanbul’un Pendik ilçesinde çekilen bir videoda, yüzleri maskeli bir grup adına konuşan kişi, “Biz sana gönül verdik, Rabbim sana uzun ömür versin. Doğum günün kutlu olsun İstanbul’un sefiri Can Dalton” ifadelerini kullandı. Ardından grup, ellerindeki silahlarla havaya ateş açtı. Benzer videolar İstanbul’un Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sefaköy, Maltepe, Bağcılar, Mahmutbey ve Şirinevler ilçeleri başta olmak üzere Mardin, İzmir ve yurtdışındaki noktalardan da paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü operasyon kapsamında, Daltonlar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı ikisi çocuk sekiz şüpheli gözaltına alındı. Asayiş uygulaması sırasında durdurulan şüphelilerin üzerinde kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

Sözcü'de yer alan haberde şüphelilerin telefon incelemelerinde, yurt dışından talimat aldıkları ve örgüt lideri Can Dalton’un fotoğrafının bulunduğu bir pankartla poz verdikleri tespit edildi.

Örgüt lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir

İlk etapta üç kişi ile birlikte iki suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı.

PANKARTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine, şüphelilere silah temin ettiği belirlenen bir kişi Bahçelievler’de yakalandı. Evinde yapılan aramalarda bir AK-47, bir M16, iki Thompson marka otomatik tabanca, üç ruhsatsız tabanca ve örgüt liderinin fotoğrafının bulunduğu bir pankart ele geçirildi.

YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyon görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi, görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CAN DALTON KİMDİR?

“Daltonlar” adıyla bilinen çetenin lideri Berat Can Gökdemir, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Son bilgilere göre Can Dalton Rusya'da tutuklu bulunuyor. Hakkındaki iddianamede Gökdemir için 711 yıldan 1.281 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Suçlamalar arasında örgüt yöneticiliği, silahlı tehdit, yağma, kasten öldürme ve azmettirme gibi ağır suçlar yer alıyor.

Gökdemir’in daha önce birlikte hareket ettiği suç örgütü lideri Barış Boyun’la anlaşmazlığa düştüğü; son olarak avukat Serdar Öktem cinayetinde azmettirici olarak rol aldığına ilişkin tespitler de iddianamede bulunuyor.