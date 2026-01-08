HABER

Harita sarıya döndü: MGM'den 63 il için uyarı! Önce lodos sonra kar!

Yeni yıla bazı bölgeler kar yağışı ile başlasa da yılın ikinci haftasında lodosun da etkisiyle sıcaklıklar yükselmişti. Bugünden itibaren ise sıcaklıklar ani düşüşe uğruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 63 il için uyarıda bulunurken, harita neredeyse tamamen sarıya döndü. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Harita sarıya döndü: MGM den 63 il için uyarı! Önce lodos sonra kar! 1

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Harita sarıya döndü: MGM den 63 il için uyarı! Önce lodos sonra kar! 2

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Harita sarıya döndü: MGM den 63 il için uyarı! Önce lodos sonra kar! 3

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Harita sarıya döndü: MGM den 63 il için uyarı! Önce lodos sonra kar! 4

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Harita sarıya döndü: MGM den 63 il için uyarı! Önce lodos sonra kar! 5

METEOROLOJİ 63 İLİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 63 il için kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yaptı.

Uyarı yapılan iller şu şekilde:

Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Bartın, Iğdır, Düzce, Ağrı, Antalya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muş, Niğde, Rize, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Şırnak, Ardahan ve Yalova

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

ÖNCE LODOS SONRA KAR

Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli YouTube hesabında yayımladığı videoda, lodos sıcaklıklarının ardından kar soğuğunun etkili olacağını söyledi.

Sürmeli, şu ifadeleri kullandı:

"Yine bir kar soğuğu kapıda. Orta enlemleri Avrupa'da immiş soğuk bize doğru gelecek. Önce lodos sıcaklıkları tavan yaptırıyor. 14, 15, 16'lardan 12 saat içerisinde sıcaklık kar sınırları içerisine iniyor. Bir dalga cuma, bir dalga pazar ve pazartesi.

Pazar pazartesi günkü tablo çok kritik. Biraz doğulu biraz batılı gelmesi İstanbul'daki tabloyu tamamen değiştirir. Hafif bir kardan biraz daha kuvvetli bir kara çevirebilir. Anadolu ise kar alacak ve bunun ihtimali %60'ları geçmiş durumda. İstanbul'daki kar ihtimali Anadolu'daysa ihtimal çok daha yüksek."

