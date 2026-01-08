HABER

Avrupa'nın aradığı insan kaçakçısı Türk yakalandı!

Belçika'nın Brugge şehrinde "insan kaçakçılığı" ve "organize suç örgütüne üye olmak" suçları yüzünden yakalanan Türk asıllı Adem Savaş 11 yıl harpis cezasına çarptırıldı. Savaş'ın göçmenlerin İngiltere'ye geçişlerinde küçük bot ve motorları insan kaçakçılarına sağladığı öğrenildi. Savaş ayrıca Ülkenin Ulusal Suç Ajansı (NCA), "en çok arananlar" listesindeydi.

2019-2024 yılları arasında Manş Denizi'ndeki geçişleri organize eden suç örgütlerinin "şüphesiz en önemli tedarikçisi" olarak nitelendirilen Savaş, kendisine yöneltilen "insan kaçakçılığı" ve "organize suç örgütüne üye olmak" suçlamalarını kabul etti. Belçika'nın Brugge kentindeki mahkemede görülen davada Savaş'a 11 yıl hapis cezasının yanı sıra 400 bin Euro (20 milyon TL) para cezası verildi.

'KİLİT İSİM' OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Nefes'ter alan habere göre, küçük bot ve motorlardan oluşan paketleri, ortalama 4 bin sterlin (232 bin TL) karşılığında insan kaçakçılarına satıyordu. Savaş bu satışlardan milyonlarca sterlin para kazanmıştı.

Ajans yetkilileri 2023 yılında Manş Denizi'nden yapılan geçişlerin neredeyse yarısında kullanılan ekipmanların Savaş tarafından tedarik edildiğini belirtiyor. Bu da Savaş'ın Avrupa'daki insan kaçakçılığı girişimlerinde kilit isimlerden biri olduğu anlamına geliyor.

BELÇİKA'DA YAKALANDI

Savaş'ın ismi ilk olarak 10 binden fazla göçmenin küçük botlarla İngiltere'ye taşınmasından sorumlu olan ve 2023'te hapse giren Kürt kökenli Hewa Rahimpur hakkında yürütülen soruşturmada gündeme geldiği belirtiliyor. NCA'in araştırmasına göre Rahimpur'a "bot ve motor sağlayan ana tedarikçi Savaş'tı.

Adem Savaş, Kasım 2024'te Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, NCA ile Belçikalı yetkililerin ortak operasyonu sonucu yakalandı. Yargılama ise Belçika'da yapıldı.

ÖLÜMLE BİTEN YOLCULUKLARDA KULLANILDI

NCA yetkilileri, Savaş'ın sağladığı ekipmanların Manş Denizi'nde meydana gelen çok sayıda ölümcül olayda kullanılmış olabileceğini söylüyor.

Savaş'ın görünürde yasal bir denizcilik tedarik şirketine sahip olduğu, ancak ekipmanların nasıl ve ne kadar tehlikeli koşullarda kullanılacağını bildiği belirtiliyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında 41 bin 472 göçmen küçük botlarla Manş Denizi'ni geçerek ülkeye ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık 5 bin artış anlamına geliyor ve 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek ikinci seviye olarak öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2024 yılında en az 84 kişi, Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

