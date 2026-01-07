HABER

Ortalık bir anda karıştı, Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında silahla vurdu! 2 ölü, 2 yaralı

Karaman'da baba ve 3 oğlu sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda vurulan baba ve 3 oğlundan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Olay, saat 11.20 sıralarında Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, M.K. isimli kişi ile baba M.Ş. (69), oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Ş. (31) sokak ortasında tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ, BABA VE OĞLU ÖLDÜ, İKİ OĞLU YARALI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., aracının bagajından aldığı silahla baba ve 3 oğlunu herkesin gözü önünde vurdu. Çevredeki vatandaşlar ise M.K.'nin elindeki tabancayı almaya çalıştı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı M.K. aracından getirdiği silahı tekrar aracına koyarak kaçarken, yaralı baba ve üç oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

CİNAYET ANI KAMERALARA YANSIDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yunus Emre Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

