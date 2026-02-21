HABER

Elektrikli bisikletle rögara düştü! Tanınmayacak hale geldi

Hatay'da 51 yaşındaki Şükriye Avcı, elektrikli bisikletiyle akraba ziyaretine gittiği sırada yolda kapağı kırılmış olan rögara takılıp düştü. Korkunç kaza sonrası tanınmayacak hale gelen Arıcı'nın dişleri kırıldı, yüzüne 14 dikiş atıldı. Talihsiz kadın o anları, "Ölümden döndüm, önlem alınmasını istiyorum" sözleriyle anlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Teknik Üniversitesi kampüs alanında bulunan Üsküdar Konteyner Kent'te yaşayan ablasını ziyaret etmek isteyen Şükriye Arıcı, elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Başına ne geldiyse o an başladı.

RÖGARA DÜŞTÜ: TANINMAYACAK HALE GELDİ

Meydan Mahallesi'nden geçen Arıcı, bir anda fark etmediği kapağı kırık olan rögara düştü. Yüzü asfalta çarpan Şükriye Arıcı yaralandı. Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülen Arıcı'nın yüzüne 14 dikiş atıldı. Dişleri de kırılan Arıcı, tedavisinin ardından yaşadığı kazayı anlattı.

'BÜYÜK TEHLİKE'

Şükriye Arıcı, önünde giden aracın arkasında trafikte ilerlediğini sırada rögara düştüğünü belirterek, "Kapağı kırık olan rögara düştüm. Ne olduğunu anlamadım, gözümü hastanede açtım. Yüzüme 14 dikiş atıldı ve dişlerim kırıldı, bir süre sonra kalan dişlerimi de çekecekler. Ölümden döndüm. Birçok insan elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanıyor. Bu rögar ve çukurlar onlar için büyük tehlike" dedi. Yollardaki tehlikenin ölümle sonuçlanabileceğini de söyleyen Arıcı, "İşte benim halim ortada. Önlem alınmasını istiyorum. Kırık rögar kapakları olmak üzere yollardaki çukurlar, bisiklet ve motosikletli sürücüler için çok tehlikeli olabiliyor" diye konuştu. (DHA)
