Bilecik’te araması olan 10 kişi yakalandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ’Güven ve Huzur Uygulaması’nda bin 921 kişi sorgulanırken, araması olan 10 kişi yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde icra edilen ’Güven ve Huzur Uygulaması’na 103 personel katıldı. Yapılan uygulamada bin 921 kişi sorgulanırken, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) yakalaması olan 3 kişi yakalandı. 790 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 15 sürücüye eksikliklerinde cezai işlem uygulanırken, toplamda 69 bin 335 TL idari para cezası kesildi. 3 araç trafik men edilirken, yoklama kaçağı 5 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, ’Güven ve Huzur Uygulaması’nda 3’ü UYAP olmak üzere toplamda araması olan 10 kişi yakalandı. Yakalanan 10 kişiden 3’ü taahhütname imzalatılarak serbest bırakılmıştır. 3 hacizli/yakalamalı araç ise, otoparka teslim edildi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
