TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu mesajı: 'Yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu hakkında kritik bir değerlendirme geldi.

"GÜNDEME GELMESİ ŞART"

Kurtulmuş açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"(Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu) Ramazan sonrasında yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim.

Siyasetin ittifak ettiği husustan biri de 12 Eylül darbe anayasasının artık yeterli olmadığıdır. Ümit ederim bu konuda da anlayış birliğinde çalışma yapılır.

