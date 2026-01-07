Venezuela resmen duyurdu! Devlete ait petrol şirketi, ABD'ye ham petrol satacak

PDVSA'nın Telegram hesabından ABD'ye ham petrol satışına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "PDVSA, iki ülke arasındaki mevcut ticari ilişkiler çerçevesinde, ABD ile ham petrol satışı konusunda görüşmelerde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

"TAMAMEN TİCARİ BİR İŞLEM"

Sürecin, ABD'li petrol şirketi Chevron gibi uluslararası şirketlerle yürürlükte olanlarla benzer şekilde sürdüğü aktarılan açıklamada, "Süreç tamamen ticari bir işleme dayanmakta, yasallık, şeffaflık ve karşılıklı fayda kriterlerine bağlı kalmaktadır." denildi.

PDVSA'nın, Venezuela halkının yararına olacak şekilde ulusal kalkınmayı destekleyen ve küresel enerji istikrarına katkıda bulunan ittifaklar kurmaya devam edeceği kaydedildi.

TRUMP, 30 İLA 50 MİLYON VARİL PETROLÜN ABD'YE TESLİM EDİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Venezuela'da sıkışıp kalmış olan tüm petrolü ele geçirmek için" bir anlaşmayı uygulamaya koymak üzere olduklarını söylemişti.

Rubio, "30 ila 50 milyon varil petrol alacağız. Bunu piyasada, Venezuela'nın aldığı indirimli fiyatlarla değil, piyasa fiyatlarıyla satacağız. Bu para daha sonra, yolsuzluğa veya rejime değil, Venezuela halkına fayda sağlayacak şekilde dağıtılmasını kontrol edeceğimiz bir şekilde yönetilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.



ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.



Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.