HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sadece ısınmak istedi... Kıyafetleri tutuşan öğrenci ağır yaralı

Sadece ısınmak istedi... Kıyafetleri tutuşan öğrenci ağır yaralı

14.03.2025 12:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Aladağ ilçesinde okulda ısındığı sobanın kıyafetlerini tutuşturması sonucu vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluşan kız öğrenci ağır yaralandı. Yaralanan öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Sadece ısınmak istedi... Kıyafetleri tutuşan öğrenci ağır yaralı

Olay, 11 Mart'ta Aladağ ilçesi kırsal Boztahta Mahallesi'nde meydana geldi. Boztahta Şehit Serdar Yıldırım İlkokulu’nda 3'üncü sınıf öğrencisi Derya G., ellerini ısıtmak için odun sobasının yanına gitti. Bu sırada iddiaya göre Derya G.'nin kıyafetleri sobanın alev almasıyla tutuştu. Paniğe kapılan çocuk, koşarak binanın dışına çıktı. Derya G.'nin kıyafetlerinin yandığını gören okul personeli, kendi üstündeki montla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Derya, ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık ünitesinde tedaviye alınan Derya'nın vücudunun yüzde 40'ında 3'üncü derece yanıklar oluştuğu belirlenirken yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Yunanistan'da Trakya Türkleri için anlamlı iftarYunanistan'da Trakya Türkleri için anlamlı iftar
Isınmak için sobanın yanına giden çocuk alev aldı!Isınmak için sobanın yanına giden çocuk alev aldı!
Anahtar Kelimeler:
Adana öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İslamın şartlarını hatırlattı! Altıncısı… Serdar Ali Çelikler durmadı Mert Hakan’a yüklendikçe yüklendi

İslamın şartlarını hatırlattı! Altıncısı… Serdar Ali Çelikler durmadı Mert Hakan’a yüklendikçe yüklendi

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

Trump ve Musk'ın o pozları başlarına dert açtı! Soruşturma talebi

Trump ve Musk'ın o pozları başlarına dert açtı! Soruşturma talebi

Kar yağışı ihtimali İstanbul’a geri dönüyor! Sıcaklıklar çakılacak...

Kar yağışı ihtimali İstanbul’a geri dönüyor! Sıcaklıklar çakılacak...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

'Bu 6 ilde evlenecek çiftler SMA testi yaptırsın'

'Bu 6 ilde evlenecek çiftler SMA testi yaptırsın'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.