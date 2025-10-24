HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Telefon fiyatına satılacak! İşte 'dünyanın en ucuz robotu'

Çinli bir girişim, “dünyanın en ucuz insansı robotu” olarak tanımlanan Bumi adlı kompakt robotu tanıttı. 94 santimetre boyunda ve 12 kilogram ağırlığındaki Bumi, eğitim ve ev kullanımı için geliştirildi. Fyatıyla dikkat çeken robot, her şarjda 1-2 saate kadar çalışabiliyor.

Telefon fiyatına satılacak! İşte 'dünyanın en ucuz robotu'
Enes Çırtlık

Yapay zekâ ve robotik alanında yaşanan hızlı gelişmeler, artık yalnızca endüstriyel üretimi değil, günlük yaşamı da dönüştürmeye başladı. Bu dönüşümün son örneklerinden biri ise Çin’den geldi. Interesting Engineering'de yer alan habere göre, Pekin merkezli bir girişim, hem eğitim hem de ev kullanımı için geliştirilen ve "dünyanın en ucuz insansı robotu" olarak lanse edilen kompakt bir insansı robot tanıttı.

İŞTE 'DÜNYANIN EN UCUZ İNSANSI ROBOTU'NUN ÖZELLİKLERİ

Sadece 94 santimetre boyunda ve 12 kilogram ağırlığında olan Bumi, tam boyutlu, yüksek performanslı insansı robotlarla rekabet etmek üzere tasarlanmamış. Bunun yerine, eğitim ve ev kullanımı için özel olarak geliştirilmiş, daha küçük, hafif ve uygun fiyatlı bir robot.

Telefon fiyatına satılacak! İşte dünyanın en ucuz robotu 1
(Fotoğraflar: X / @XRoboHub)

Bumi, 48V gücünde ve 3.5Ah üzerinde kapasiteye sahip bir batarya ile çalışıyor ve her şarjda 1–2 saatlik kullanım süresi sunuyor. Robot, çocuklar ve yeni başlayanlar için sürükle-bırak grafik programlama ve sesli etkileşim desteğine sahip; böylece hem öğrenme arkadaşı hem de kişisel asistan olarak işlev görebiliyor.

Bağımsız robotik medya kuruluşu RoboHub tarafından paylaşılan bir video, Bumi’nin yürüyüş ve dans yeteneklerini sergiliyor. Robot, endüstriyel düzeydeki büyük modeller kadar tam vücut çevikliğine sahip olmasa da, kategorisine göre son derece akıcı hareket kontrolü ve denge performansı sunuyor gibi görünüyor.

'DÜNYANIN EN UCUZ İNSANSI ROBOTU' NE KADAR?

Bumi, yaklaşık 1.370 dolar fiyat etiketine sahip. Global Times’a göre üretici şirket, Bumi’yi “10.000 yuan altı fiyatla sunulan sektörün ilk tüketici sınıfı insansı robotu” olarak tanımlıyor. Şirket, bunun robotik teknolojisinin ticarileşmesinde bir dönüm noktası olduğuna inanıyor.

Robotun uygun fiyatı; hafif kompozit malzemeler, şirket içi hareket kontrol sistemi ve karmaşık endüstriyel işlevler yerine eğitim odaklı modüler bir tasarım tercih edilmesine bağlanıyor.

Şirket, Bumi için ön siparişlerin Çin'in Double 11 (11 Kasım) ve Double 12 (12 Aralık) alışveriş festivalleri arasında açılacağını duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sagalassos Antik Kenti ışıklarıyla gece müzeciliğine hazırlanıyorSagalassos Antik Kenti ışıklarıyla gece müzeciliğine hazırlanıyor
Sakarya Erenler’de Kabak Festivali coşkusuSakarya Erenler’de Kabak Festivali coşkusu

Anahtar Kelimeler:
Çin robot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.