Telefon fiyatına satılacak! İşte 'dünyanın en ucuz robotu'

Yapay zekâ ve robotik alanında yaşanan hızlı gelişmeler, artık yalnızca endüstriyel üretimi değil, günlük yaşamı da dönüştürmeye başladı. Bu dönüşümün son örneklerinden biri ise Çin’den geldi. Interesting Engineering'de yer alan habere göre, Pekin merkezli bir girişim, hem eğitim hem de ev kullanımı için geliştirilen ve "dünyanın en ucuz insansı robotu" olarak lanse edilen kompakt bir insansı robot tanıttı.

İŞTE 'DÜNYANIN EN UCUZ İNSANSI ROBOTU'NUN ÖZELLİKLERİ

Sadece 94 santimetre boyunda ve 12 kilogram ağırlığında olan Bumi, tam boyutlu, yüksek performanslı insansı robotlarla rekabet etmek üzere tasarlanmamış. Bunun yerine, eğitim ve ev kullanımı için özel olarak geliştirilmiş, daha küçük, hafif ve uygun fiyatlı bir robot.



(Fotoğraflar: X / @XRoboHub)

Bumi, 48V gücünde ve 3.5Ah üzerinde kapasiteye sahip bir batarya ile çalışıyor ve her şarjda 1–2 saatlik kullanım süresi sunuyor. Robot, çocuklar ve yeni başlayanlar için sürükle-bırak grafik programlama ve sesli etkileşim desteğine sahip; böylece hem öğrenme arkadaşı hem de kişisel asistan olarak işlev görebiliyor.

Bağımsız robotik medya kuruluşu RoboHub tarafından paylaşılan bir video, Bumi’nin yürüyüş ve dans yeteneklerini sergiliyor. Robot, endüstriyel düzeydeki büyük modeller kadar tam vücut çevikliğine sahip olmasa da, kategorisine göre son derece akıcı hareket kontrolü ve denge performansı sunuyor gibi görünüyor.

'DÜNYANIN EN UCUZ İNSANSI ROBOTU' NE KADAR?

Bumi, yaklaşık 1.370 dolar fiyat etiketine sahip. Global Times’a göre üretici şirket, Bumi’yi “10.000 yuan altı fiyatla sunulan sektörün ilk tüketici sınıfı insansı robotu” olarak tanımlıyor. Şirket, bunun robotik teknolojisinin ticarileşmesinde bir dönüm noktası olduğuna inanıyor.

Robotun uygun fiyatı; hafif kompozit malzemeler, şirket içi hareket kontrol sistemi ve karmaşık endüstriyel işlevler yerine eğitim odaklı modüler bir tasarım tercih edilmesine bağlanıyor.

Şirket, Bumi için ön siparişlerin Çin'in Double 11 (11 Kasım) ve Double 12 (12 Aralık) alışveriş festivalleri arasında açılacağını duyurdu.