Sadık misafir leylek, 10 yıldır aynı köye gidiyor

Elazığ’ın Baskil ilçesine leylekler bu yıl da geldi. Köy sakinleri, her yıl düzenli olarak gelen leylekleri büyük bir sevinçle karşıladı.

Sadık misafir leylek, 10 yıldır aynı köye gidiyor

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Gemici köyü ve çevre köylerde baharın müjdecisi leylekler, bu yıl da uzun yolculuklarının ardından yuvalarına döndü.

Sadık misafir leylek, 10 yıldır aynı köye gidiyor 1

Tam 10 yıldır aralıksız olarak aynı yuvaya gelen leylekler, köy sakinleri tarafından karşılandı. Köylüler, her yıl yeniden başlayan bu geleneğin kendileri için baharın en güzel habercisi olduğunu dile getirdi. Yuvalarına dönen leylekler ise havadan görüntülendi.

Sadık misafir leylek, 10 yıldır aynı köye gidiyor 2

Sadık misafir leylek, 10 yıldır aynı köye gidiyor 3

Sadık misafir leylek, 10 yıldır aynı köye gidiyor 4

"10 SENEDİR GELİP BU DİREĞE KONUYOR"

Leyleğin 10 yıldır hiç aksatmadan aynı yuvaya döndüğünü dile getiren Hitamin Gündoğar, "Leylekler her zaman geliyor. Bu leylek de 10 senedir gelip bu direğe konuyor. Ben zaten okulda çalıştığım için yuvası yakınımızda ve her sene leylekleri görürüm" ifadelerini kullandı.

Sadık misafir leylek, 10 yıldır aynı köye gidiyor 5

Sadık misafir leylek, 10 yıldır aynı köye gidiyor 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Elazığ leylek
