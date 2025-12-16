HABER

Safranbolu'ya Sağlıklı Hayat Merkezi yapılacak

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi Projesi kapsamında ihale sürecine geçildi.Proje çerçevesinde 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ilçeye kazandırılacak.

Safranbolu’ya Sağlıklı Hayat Merkezi yapılacak

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi Projesi kapsamında ihale sürecine geçildi.

Proje çerçevesinde 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ilçeye kazandırılacak. Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2025’te ihale yetkisi verildiği, yatırımın ihalesinin ise 8 Ocak 2026 yılında gerçekleştirileceği bildirildi.

Safranbolu’nun sağlık altyapısını güçlendirecek olan projenin 2026 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor. Projenin hayata geçirilmesine yönelik sürecin, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Sağlıklı Hayat Merkezi ile birlikte bölge halkının birinci basamak sağlık hizmetleri ile acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

