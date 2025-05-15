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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası için vücut kitle indeksini ölçtürdü: "Fazla kilo konusu ciddi"

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vücut kitle indeksini ölçtürdüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden kampanyaya dair paylaşım yapan Bakan Memişoğlu, fazla kilo konusunun ciddiyetine dikkat çekerek vatandaşları aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmaya davet etti. Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan uygulama kapsamında vücut kitle indeksi verilerini ölçtürdü.

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Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından 81 ilde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"EĞLENCELİSİNİZ FAKAT FAZLA KİLO KONUSU CİDDİ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, vücut kitle indeksi verilerini ölçtürdüğü görüntüleri paylaştı. Bakan Memişoğlu, "Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi. 81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Fazla kilolu kişileri aile sağlığı merkezlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz. Sizleri de vücut kitle indeksi ölçüm noktalarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"BİRAZ FAZLAMIZ VARMIŞ"

Paylaşımında, yaptırdığı vücut kitle indeksi ölçümlerine de değinen Memişoğlu, "Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz" dedi.

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SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ'Nİ HATIRLATTI

Bakan Memişoğlu, paylaşımında, Bakanlık yerleşkesi ve çevresinde yürüyüş yaptığı görüntülere de yer verdi. Yürüyüşü esnasında büfeden sigara satın alan bir vatandaşla sohbet eden Memişoğlu, vatandaşı Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurabileceğini kaydetti.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kilo verme yöntemleri
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