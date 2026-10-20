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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisi için resmi temaslarda bulundu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Güney Kore’de tıbbi görüntüleme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Samsung Medison’u ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisi için resmi temaslarda bulundu

Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisiyle yerli üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik görüşmelerin gerçekleştirildiği ziyarette, ultrason cihazlarının monitöründen probuna, yazılımından donanımına kadar en az yüzde 71 yerlilik oranıyla üretilmesine yönelik süreç ele alındı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisi için resmi temaslarda bulundu 1

Görüşmeleri kapsamında; yapay zekâ destekli ultrason sistemlerini ve Türkiye ile şirket arasındaki iş birliği kapsamında yürütülen üretim süreçlerini değerlendiren Bakan Memişoğlu, teknoloji transferiyle başlatılan ultrason cihazı üretiminde gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisi için resmi temaslarda bulundu 2

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, dünyanın en büyük biyoteknoloji, ilaç üretimi ve sağlık teknolojileri merkezlerinden biri olan IFEZ’i ziyaretinde ise sağlık ve teknoloji alanındaki faaliyetleri inceleyerek yenilikçi girişimlerin geliştirilmesi, teknoloji odaklı yatırımlar ve uluslararası iş birliği olanakları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisi için resmi temaslarda bulundu 3

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, biyofarmasötik alanında faaliyet gösteren Celltrion şirketini de ziyaret ederek biyolojik ilaçların geliştirilmesi ve üretimine yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisi için resmi temaslarda bulundu 4

Görüşmelerde ayrıca, sağlık alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesi ile yenilikçi sağlık teknolojilerine yönelik olası iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisi için resmi temaslarda bulundu 5

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Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
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