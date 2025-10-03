Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı gündemde: Başvurular ne zaman başlayacak?

2025 Yılında Sağlık Sektöründe İstihdam Fırsatları Artıyor

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında sağlık sektöründe istihdamı artırmaya yönelik önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. İŞKUR üzerinden 2.753 sürekli işçi alımı ve ÖSYM aracılığıyla 15.247 personel alımı olmak üzere toplamda yaklaşık 18 bin yeni pozisyon açılacak. Bu gelişmeler, iş arayanlar ve sağlık sektöründe kariyer hedefleyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

İŞKUR Sürekli İşçi Alımı: 2.753 Yeni Kadro

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla yapacağı 2.753 sürekli işçi alımı, özellikle meslek lisesi mezunları ve belirli alanlarda deneyime sahip olanlar için önemli bir fırsat. Alınacak personelin kadro ve branş dağılımı henüz netleşmiş olmasa da, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, hasta bakımı personeli gibi pozisyonlarda alım yapılması bekleniyor. Başvuru şartları ve tarihleri ise henüz açıklanmadı. İlgilenen adayların İŞKUR'un ve Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitelerini takip etmeleri önem taşıyor.

ÖSYM Personel Alımı: 15.247 Yeni İstihdam

Sağlık Bakanlığı'nın ÖSYM aracılığıyla yapacağı 15.247 personel alımı ise KPSS puanıyla yapılacak. KPSS-2025/5 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte, adaylar tercih işlemlerine başlayabilecekler. Bu alım, doktor, hemşire, sağlık teknikeri, laborant gibi çeşitli sağlık personeli pozisyonlarını kapsayacak. Tercihlerin ne zaman sona ereceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil, ancak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyuruların yapılması bekleniyor. KPSS puanı olan ve ilgili bölümlerden mezun adaylar için bu alım, kamu sektöründe çalışma imkanı sunuyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

Her iki alım için de başvuru şartları ve süreçleri farklılık gösterebilir. İŞKUR alımları için genellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirli bir yaş aralığında bulunmak, ilgili pozisyon için gerekli eğitim ve deneyime sahip olmak gibi genel şartlar aranırken, ÖSYM alımları için KPSS puanı ve ilgili bölümden mezun olmak temel şartlar arasında yer alıyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilanları dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları önemlidir. Başvurular genellikle online olarak yapılacak ve belirli bir süre içinde tamamlanması gerekecektir.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılındaki işçi ve personel alımları, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. İŞKUR ve ÖSYM üzerinden yapılacak alımlarla binlerce yeni istihdam yaratılacak. Başvuru tarihleri ve şartları henüz netleşmemiş olsa da, ilgili kurumların internet sitelerini takip ederek güncel bilgilere ulaşmak mümkün. Bu alımlar, hem işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacak hem de sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olacaktır.