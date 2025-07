Sağlık çalışanları Erzurum'da Gazze için yürüdü

Lala Paşa Camii önünde toplanan sağlık çalışanları Yakutiye Meydanı'na kadar yürüdükten sonra Yakutiye Medresesi önünde basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Çocuk Psikiyatri Doktoru Özgür Esmeray, "7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce masum insan hayatını kaybetti. Bu sadece bir savaş değil, bu göz göre göre işlenen bir katliamdır. Bu bir soykırımdır. Ve ne yazık ki tüm dünyanın gözü önünde işlenmektedir" dedi.

Bu süreçte 60 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini ve önemli bir kısmının çocuk olduğunu ifade eden Dr. Esmeray, "Gün geçmiyor ki ekranlarda enkaz altından çıkarılan cansız çocuk bedenlerini, anne karnında katledilen daha doğmamış çocukları görmeyelim. Hastaneler vuruluyor, ambulanslar hedef alınıyor, okul bahçelerine bombalar yağıyor. İnsanlar sadece silahlarla değil, açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla yavaş yavaş ölüme mahkum ediliyor. Unutmayalım ki Gazze'de çocuklar ölürken bizim suskunluğumuz suçtur. Biz ümmetiz, biz bir bedenin parçalarıyız. Gazze'ye atılan her bomba, aynı zamanda bizim kalbimize düşmektedir. Bu yaşananlar sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın sınavıdır. Bugün Gazze'de sustuğumuz her çocuğun çığlığı, yarın bizim vicdanlarımızda yankılanacaktır. Unutmayalım ki zulme sessiz kalan da zalim kadar sorumludur. Bizler sessiz hekim yürüyüşümüzle bu sessizliği bozmaya çalışıyoruz. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda insanlık ölüyor. Bizler ekran başında izlerken bir çocuk orada annesinin cansız bedenine sarılıp ağlıyor. Bir baba paramparça olmuş evinden geriye kalan bir battaniyeye sarılıp sabahlıyor" diye konuştu.

"Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu zulmü normalleştirmeye çalışanlara karşı dimdik duracağız" diyen Dr. Esmeray, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boykottan asla taviz vermeyeceğiz. Dualarımızdan Gazze'yi eksik etmeyeceğiz. Yardım kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde olacağız. Sosyal medyada, çevremizde, okullarda, iş yerlerinde bu zulmü dillendireceğiz. Çünkü sessiz kalmak, mazlumun yanında olmamak demektir. Gazze sadece Filistinlilerin değil, insan olan herkesin yüreğinde kanayan bir yaradır. Çünkü adalet sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için gereklidir. Çünkü zulüm kimden gelirse gelsin haksızlıktır, mazlum kim olursa olsun desteklenmelidir. Bizler, mazlumdan yana olacağız. Biz Gazzeli kardeşlerimizin sesi, nefesi, duası olacağız. Bizler çok iyi biliyoruz ki zulüm payidar olamaz."

Yapılan duanın ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.