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Sağlık çalışanları paylaştı, video olay oldu! Hastane yönetimi harekete geçti... Hepsi hakkında idari soruşturma başlatıldı

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Melih Kadir Yılmaz

Sosyal medyada viral olan 'Ben kutlamıyorum' videosu sağlık çalışanlarının başını yaktı. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi reanimasyon ve 3. kademe yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık personelleri, görev sırasında 'Ben kutlamıyorum' videosu çekti ve kendi hesaplarından paylaştı. Video gündem olurken hastane yönetimi konuyla ilgili olarak harekete geçti. Videoda görünen tüm personel hakkında soruşturma başlatıldı.

Geçen günlerde sosyal medyada viral olan 'Ben kutlamıyorum' videosu binlerce etkileşim almıştı. Daha sonra bazı sosyal medya kullanıcıları da benzer içerikler üretti.

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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 'BEN KUTLAMIYORUM' VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi reanimasyon ve 3. kademe yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık personelleri de görev sırasında 'Ben kutlamıyorum' videosu çekti.

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VİDEO BİNLERCE KEZ İZLENDİ, HASTANE YÖNETİMİ DEVREYE GİRDİ

Personeller bahsi geçen videoyu da kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu video da kısa sürede gündem olurken, videoyu fark eden hastaneye yönetimi videoların tamamını sosyal medyadan kaldırttı.

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"İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Hastane yönetimi personeller hakkında idari soruşturma başlattı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise "Sosyal medyaya düşen ve elbette tasvip edilmeyecek bu görüntülerin ardından görüntülerde yer alan sağlık personelleri hakkında hemen idari soruşturma başlattık" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Üniversitesi Konya personel sağlık video
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