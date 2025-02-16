Sağlık çalışanlarını hedef gösterdi! AK Partili vekil Gökhan Sarıçam'ın sözleri tepki çekti: "Vatandaşları gırtlaklarına yapışın diye kışkırtırım"

AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın, Kırklareli Pınarhisar'da aile sağlığı merkezi acil sağlık hizmetleri istasyon binası açılışında yaptığı konuşma sosyal medyada tepkilere yol açtı. "Biz altyapı olarak yapacağımızı, yaptık" diyen Sarıçam, "Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa vatandaşa gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın diyerek kışkırtırım" dedi.

"VATANDAŞLARI KIŞKIRTIRIM"

Sarıçam konuşmasında şunları söyledi:

"Biz altyapı olarak yapacağımızı, yaptık. Biz doktor, hemşire değiliz. Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım. Vatandaşa gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar diyerek kışkırtırım. Bunu da açık açık söyleyeyim. İki tarafta dikkat etsin."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Hekim Birliği sosyal medyadan yaptığı açıklama şunları ifade etti:

"Hekim Birliği olarak, AK Parti 28. Dönem Kırklareli Milletvekili, hukukçu ve iş insanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ahmet Gökhan Sarıçam’ın, Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası açılış töreninde sarf ettiği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız.

Sağlıkta şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı ülkemizde, hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan hedef gösteren, hatta bununla da yetinmeyip halka 'Gidip gırtlaklarına yapışın' diye çağrıda bulunan bir milletvekili, bu millete hizmet edemez.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Gökhan Sarıçam’ı, hekimlerden ve sağlık çalışanlarından özür dilemeye ve sözlerini geri almaya davet ediyoruz!"