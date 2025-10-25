HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sağlık problemiyle korkutmuştu: İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı evinde ziyaret etti. Yayman, "İlber Hocamız bizleri bir süre endişelendirdi ama çok şükür durumu iyi, biraz istirahat etmesi gerekiyor" dedi

Sağlık problemiyle korkutmuştu: İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı evinde ziyaret etti.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli tarihçimiz ve kültür dünyamızın mümtaz şahsiyeti Prof. Dr. İlber Ortaylı Beyefendi'yi evinde ziyaret ettim. Sağlık problemleri yaşayan kıymetli Hocama geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İlber Hocamız bizleri bir süre endişelendirdi ama çok şükür durumu iyi, biraz istirahat etmesi gerekiyor. Tarih ve kültür üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbet her zamanki gibi ufuk açıcıydı. Nazik misafirperverliği ve güzel sohbeti için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Kültür ve sanat hayatımıza yaptığı katkılarla her daim yol gösterici olmasını diliyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıAğaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildiKontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi

Anahtar Kelimeler:
İlber Ortaylı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.