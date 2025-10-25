Sağlık problemiyle korkutmuştu: İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı evinde ziyaret etti.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli tarihçimiz ve kültür dünyamızın mümtaz şahsiyeti Prof. Dr. İlber Ortaylı Beyefendi'yi evinde ziyaret ettim. Sağlık problemleri yaşayan kıymetli Hocama geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İlber Hocamız bizleri bir süre endişelendirdi ama çok şükür durumu iyi, biraz istirahat etmesi gerekiyor. Tarih ve kültür üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbet her zamanki gibi ufuk açıcıydı. Nazik misafirperverliği ve güzel sohbeti için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Kültür ve sanat hayatımıza yaptığı katkılarla her daim yol gösterici olmasını diliyorum."