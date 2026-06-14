Sahildeki vatandaşlar alevleri görünce kovalarla yangın bölgesine koştu

Yangın, Boran Sokak Darıca Caddesi üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada plajda denize giren vatandaşlar da yangına kayıtsız kalmayarak, buldukları kova ve şişelerle su taşıyıp alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otluk alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır