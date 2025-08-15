Sahillere kırmızı bayrak asıldı! Denize giriş yasaklandı

Sakarya'da, Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

ÜÇ GÜNLÜK KIRMIZI BAYRAK UYARISI

İlçelerin Kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 gün boyunca denize girişlere izin verilmeyecek. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

TEKİRDAĞ'DA 2 GÜNLÜK YASAK!

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 16-17 Ağustos'ta Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede denetimlerde bulunacak. Valilik tarafından 14-15 Ağustos'ta da denize girilmesi yasaklanmıştı.

KASTAMONU'DA 5 İLÇEDE YASAK KARARI

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, fırtına uyarısı nedeniyle alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçelerin mülki sınırları içerisinde denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklendiği ifade edilen açıklamada, Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde 15 Ağustos Cuma günü denize girmek yasaklandı. Açıklamada, halk sağlığının korunması ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlere uyulması istendi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır