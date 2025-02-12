HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte altınla dolandırdı, kaldığı otelde yakalandı! Kuyumcu bile inanamadı: "Senaryoyu bayağı güzelce yapmış"

Sahte altınla dolandırdı, kaldığı otelde yakalandı! Kuyumcu bile inanamadı: "Senaryoyu bayağı güzelce yapmış"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.02.2025 10:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da sahte altınla kuyumcuyu dolandıran 45 yaşındaki Muhammet Çirka, Pasinler ilçesinde kaldığı otelde yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sahte altınla dolandırdı, kaldığı otelde yakalandı! Kuyumcu bile inanamadı: "Senaryoyu bayağı güzelce yapmış"

Olay, Yakutiye ilçesindeki kuyumcular çarşısında meydana geldi. 6 Şubat'ta saat 15.00 sıralarında Yasin Bilici'ye ait kuyumcuya giden Muhammet Çirka, eşine ait olan 'samanyolu' olarak bilinen altın bilekliği bozdurmak istedi. Bilici'nin kasada yeterli nakit para olmadığını söylemesi üzerine Muhammet Çirka, bilekliğine karşı 3 tam altın ve 13 bin 400 lira nakit para alarak kuyumcudan ayrıldı. Kuyumcular Derneği'nden gelen uyarı mesajı üzerine bilekliğin sahte olduğunu anlayan Bilici, durumu Kuyumcular Çarşısı'nda görevli polise bildirdi.

SAHTE-ALTINLA-DOLANDIRDI-KALDIGI-OTELDE_558689_165563

ALTIN VE TOPLAM 80 BİN LİRA İLE YAKALADI

Polis ekipleri kamera görüntülerinde 2 şüphelinin taksiyle bölgeden uzaklaştığını, Palandöken Kavşağı’nda indiklerini belirledi. Şüphelilerin Iğdır'a gitmek üzere bindikleri otobüsten Pasinler ilçesinde indiklerini öğrenen Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler şüpheli Muhammet Çirka ve arkadaşı Anıl Y.'yi kaldıkları otelde, kuyumcudan aldıkları altın ve toplam 80 bin lira ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Anıl Y. serbest kalırken Muhammet Çirka nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

SAHTE-ALTINLA-DOLANDIRDI-KALDIGI-OTELDE_558690_165563

‘SENARYOYU GÜZEL YAPMIŞ’

Çocukluğundan beri kuyumculuk ile uğraştığını belirten, altın ve paraları teslim edilen Yasin Bilici, şunları söyledi:

"Samanyolu diye tabir ettiğimiz bilekliği çıkartıp bozduracağını söyledi. İki ayrı tarafında damgası ve ünlü bir firmaya ait isim vardı. Çok profesyonelce 'yaldız' dediğimiz tabirle renk tutturmuşlar. Yaldız ince değil oldukça kalındı. Nakit olmadığını söyledim ama karşılığında altın alacağını söyledi. Ben de altın vereceğimiz için ‘tabii olur’ dedim. 3 adet tam altın verdim. Üste kalanına da 13 bin 400 lira parayı da nakit istedi. Bilekliğin eşinin olduğunu ve 2 gün sonra tekrar gelip alacağını söyledi. Eşine söz vermiş gibi duruyordu. Her şeyi kafasında iyice çizmiş, senaryoyu bayağı güzelce yapmış. Biz de uyanamadık. Derneğimiz grubumuza bir fotoğraf attı. Meğerse bu bileklikler 2 adetmiş. Benden sonra başka bir kuyumcuya da götürüyorlar. O kuyumcu da herhalde şüphelendiği için gruba bilgi veriyor 'sahte olabilir' diye. İşte o anda uyandık. Hemen emniyet birimlerimize dönüş yaptık. Sağ olsun çarşı polisimiz, emniyetimiz peşine düştü. Allah'a şükür altın ve paramızı kurtardık. Şahıslar yakalandılar. Emniyet güçlerimize, polisimize çok teşekkür ediyoruz."

SAHTE-ALTINLA-DOLANDIRDI-KALDIGI-OTELDE_558692_165563

SAHTE-ALTINLA-DOLANDIRDI-KALDIGI-OTELDE_558693_165563

(DHA)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.359,17
3.359,69
% 0.05
10:25
Ons Altın / TL
104.378,07
104.449,04
% -0.02
10:40
Ons Altın / USD
2.891,92
2.892,54
% -0.18
10:40
Çeyrek Altın
5.374,67
5.493,09
% 0.05
10:25
Yarım Altın
10.715,74
10.986,19
% 0.05
10:25
Ziynet Altın
21.498,67
21.905,18
% 0.05
10:25
Cumhuriyet Altını
22.697,00
23.040,00
% 0.6
17:03
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın otel dolandırıcı sahte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump 'savaşı' başlattı, misilleme korkusu piyasaları sardı!

Trump 'savaşı' başlattı, misilleme korkusu piyasaları sardı!

Gram altında 4 bin 500 TL için tarih verdi! 'Sert düşüş' uyarısı

Gram altında 4 bin 500 TL için tarih verdi! 'Sert düşüş' uyarısı

Büyükçekmece'de kahreden olay! Tokat attığı adam hayatını kaybetti, pişman olup kalp masajı yaptı

Büyükçekmece'de kahreden olay! Tokat attığı adam hayatını kaybetti, pişman olup kalp masajı yaptı

Timur Cihantimur'un iade kararı sonrası Aci ailesinden ilk açıklama: Tıpış Tıpış gelecekler, havalimanında karşılayacağım

Timur Cihantimur'un iade kararı sonrası Aci ailesinden ilk açıklama: Tıpış Tıpış gelecekler, havalimanında karşılayacağım

Meyve değil şifa: Kolesterolü düşürür, Alzheimer ve kanseri önler!

Meyve değil şifa: Kolesterolü düşürür, Alzheimer ve kanseri önler!

Cani baba kızını öldürdükten sonra bunu yapmış: "Anne beni niye öldürdün"

Cani baba kızını öldürdükten sonra bunu yapmış: "Anne beni niye öldürdün"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.