Sahte altınla kuyumcuyu oyaladı, bilekliği çalıp kaçtı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kuyumcuya sahte çeyrek altınla gelen şüpheli, tezgahtarı oyaladığı sırada bileklik çalarak iş yerinden ayrıldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Gebze Kuyumcular Derneği Başkanı Savaş Kılıç, piyasada sahte altınların arttığını belirterek vatandaşları uyardı. Kılıç, gerçek ve sahte ürünlerin nasıl ayırt edilebileceğini anlatırken, özellikle kuyumcuların kapalı olduğu saatlerde "Nakit yok, altın vereyim" şeklindeki alışveriş tekliflerine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Geçen hafta Çayırova’daki bir kuyumcuya gelen şüpheli, elindeki sahte çeyrek altınla kolye almak istedi. Tezgahtarı oyalayan şüpheli, daha sonra bilekliklere bakmak istediğini söyledi. Bu sırada bilekliklerden birini alan şüpheli, çalışanların ellerindeki altının sahte olduğunu tespit etmeye çalıştığı sırada iş yerinden ayrıldı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Gebze Kuyumcular Derneği Başkanı Savaş Kılıç, olayın ardından şüphelinin polis ekiplerince kısa sürede yakalandığını ve çalınan ürünün teslim alındığını söyledi. Kılıç, kuyumcuların benzer olaylara karşı alarm sistemleri ve güvenlik butonlarının yanı sıra emniyet birimleriyle işbirliği içinde önlem aldığını belirtti.

"SAHTE ALTIN SON ZAMANLARDA ARTTI"

Kılıç, kuyumculuk sektöründe sahte altınla ilgili sorunların son dönemde arttığını söyleyerek, bazı markaların taklitlerinin yanı sıra çeyrek, ata ve tam altın ile 22 ayar bileziklerin de sahtelerinin piyasaya sürüldüğünü kaydetti. Bu nedenle kuyumcuların satın aldıkları altınları ayar suyu, mihenk taşı ve ayar makineleriyle kontrol ettiğini anlatan Kılıç, müşterilerden alınan ürünlerin gerekli testlerden geçirilmeden kabul edilmediğini söyledi. Sahte ürünlerin kuyumcular tarafından bilerek satıldığı yönünde bir değerlendirme yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Bu demek değildir ki bir kuyumcu sahte altın satar. Hiçbir kuyumcu sahte altın satmaz" ifadelerini kullandı.

Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca’daki kuyumcuların sahte altın konusunda bilgilendirildiğini belirten Kılıç, vatandaşların da alışveriş yapacakları işletmelerin Gebze Kuyumcular Derneğine üyeliğini sormalarını istedi.

Kılıç, derneğe üye olmayan işletmelerle ilgili doğrudan olumsuz bir değerlendirme yapmadıklarını belirterek, "Üye olmayan esnafımız var. Tabii ki biz onların kötü mal sattığını söylemiyoruz. Ancak onların sattığı bir malla alakalı yaşanan sorumlulukta Gebze Kuyumcular Derneği olarak sorumluluk kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"VATANDAŞ SAHTEYLE GERÇEĞİ GÖZLE ANLAYAMAZ"

Kılıç, aynı marka ve gramajdaki gerçek ve sahte ürünlerin görünüş olarak birbirinden ayırt edilmesinin güç olabildiğini söyledi. Bir gramlık gerçek ve sahte altınları gösteren Kılıç, "Bunu vatandaş anlayamaz. Yani aldığı zaman bunun gerçek mi sahte mi olduğunu kapalı bir kutu gibi anlayamaz. Tabii ki biz kuyumcular olarak da bazen anlayamayabiliriz. Bu bir kapalı kutu. Biz bunu bir müşteriden alıyoruz, bir başka müşteriye satıyoruz. Genellikle bizim işleyişimiz bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Son dönemde artan sahtecilik nedeniyle kuyumcuların müşterilerden aldıkları ürünleri de daha sıkı şekilde kontrol ettiğini belirten Kılıç, özellikle kapalı ambalajlı gram altınların ayar makinelerinde test edildiğini aktardı.

Kılıç, ayarı düşük veya sahte olduğu belirlenen ürünlerin satın alınmadığını ve bu nedenle aynı ürünlerin başka müşterilere satılmasının da önüne geçildiğini söyledi.

"SAHTE ALTIN KUYUMCULARIN KAPALI OLDUĞU SAATLERDE PİYASAYA SÜRÜLEBİLİYOR"

Kılıç, bazı kişilerin kuyumcuların kapalı olduğu saatleri fırsat olarak kullandığını da söyledi. Özellikle akşam saatlerinde küçük miktarlı alışverişlerde sahte altınların kullanılmaya çalışıldığını belirten Kılıç, telefon, motosiklet veya elektronik eşya alışverişlerinde "elimde para yok ama altın var, bu saatte kuyumcular kapalı" şeklinde ifadelerle sahte ürünlerin karşı tarafa verilebildiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Özellikle kuyumcuların kapanış saatini bekliyor ki yaptığı alışverişte bir vatandaşa ’Ya elimde para yok ama altın var, bu saatte de kuyumcular kapalı, biz bunu bozduramayız, bozduramayacağımız için de size verelim’ gibi söylemlerle veriyorlar. Alan kişi de ertesi gün kuyumcuya gittiği zaman bu altınların sahte olduğunu öğreniyor. Tabii iş işten geçmiş oluyor. Özellikle biz müşterilerimizden ve vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz: Kesinlikle ve kesinlikle tanımadığınız kişilerden altın olarak alışveriş yapmayın. Altın olarak yaptığınız alışverişlerde sahte olma ihtimali şu anda çok yüksek."

GERÇEK VE SAHTE ALTIN NASIL AYIRT EDİLİYOR

Kılıç, gerçek ve sahte altının ayrımında kuyumcuların mihenk taşı, ayar suyu ve ayar makinelerinden yararlandığını anlattı. Mihenk taşı üzerinden yaptığı uygulamada, altın görünümlü sahte üründen iz aldığını ve üzerine ayar suyu uyguladığında asidin ürünü çözdüğünü gösteren Kılıç, aynı işlemi gerçek altın üzerinde uyguladığında ise ürünün asitten etkilenmediğini belirtti. Kılıç, bu testlerin yanı sıra ayar makinelerinin de kullanıldığını kaydetti.

"ŞÜPHELENDİĞİMİZ ALTINLARI KESİP TEST EDİYORUZ"

Kuyumcu çalışanı Ferhat Usta da son dönemde iş yerlerine ciddi miktarda sahte altın geldiğini söyledi. Şüphelendikleri ürünleri keserek ve makineler yardımıyla test ederek kontrol ettiklerini belirten Usta, "Müşteriye de bunların sahte olduğunu anladığımızda geri vermiyoruz, elimizde tutuyoruz. İtinayla testlerini yapıyoruz burada makinelerimiz yardımıyla" dedi.

KUYUMCULARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Son dönemde kuyumculara yönelik hırsızlık ve soygun girişimlerine karşı da çeşitli önlemler alındığını anlatan Usta, kepenk sistemlerinin yanı sıra iş yerlerinde çalışan sayısının mümkün olduğunca fazla tutulmasına dikkat ettiklerini söyledi. Usta, "Hırsızlar her yolu deniyorlar. Kişi sayısı olarak az kalmamaya özen gösteriyoruz, genelde kalabalık çalışmaya çalışıyoruz dükkanlarımızda" ifadesini kullandı.

Kuyumcu çalışanı Tuğba Öz ise özellikle paketli ürünlerde ürünün içeriğinin dışarıdan anlaşılmasının mümkün olmayabildiğini belirterek, müşterilerin güvenli alışveriş yapabilmesi için kullanılan cihazlarla ürünlerin ayarını kontrol ettiklerini söyledi. Öz, ayarı uygun olmayan ürünlerin satın alınmadığını, gerektiğinde kesilerek ayrıldığını ifade etti.

"AYAR MAKİNESİYLE DE SAHTE ÜRÜN TESPİT EDİLİYOR"

Gerçek ve sahte gram altınları ayar makinesinde karşılaştıran Öz, makinenin gerçek üründe uygun bir değer gösterdiğini, sahte üründe ise düşük veya yüksek değerlerin yanı sıra nikel uyarısı verebildiğini belirtti. Çeyrek altınlarda da benzer şekilde ayar değerlerinin kontrol edildiğini anlatan Öz, makineden alınan sonuçların ürünün gerçekliği konusunda kuyumculara yardımcı olduğunu söyledi.

"BİLMEDİKLERİ YERDEN ALTIN ALMASINLAR"

Kuyumcu çalışanı Yusuf Doğrusoy ise sahte altın sorununu sektörün önemli problemlerinden biri olarak nitelendirdi. Vatandaşların altın satın alırken işletmenin geçmişine, güvenilirliğine ve kuyumcular derneğine üyeliğine dikkat etmesini öneren Doğrusoy, "Müşteriler altın alacakları zaman olabildiğince dükkanların eskiliğine, güvenilirliğine ve biraz da Kuyumcular Derneğine üye olmalarına bakmaları lazım. Bilmedikleri yerden altın almayacaklar, bu kadar basit" dedi.

Doğrusoy, ayrıca yeni mevzuat kapsamında altın ürünlerinde bulunan belirli bandrollerin ve QR kodlarının kontrol edilebileceğini belirterek, tüketicilerin bu imkanlardan da yararlanmasını tavsiye etti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır