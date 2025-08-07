HABER

Sahte e-imza olayında yeni gelişme! BTK duyurdu: "35 sahte e-imza hemen, 9 sahte e-imza da sonrasında iptal edildi"

BTK tarafından yapılan açılamada, "BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Fidan

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)) sahte diploma konusuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "BTK tarafından tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır" denildi.

"35 SAHTE E-İMZA HEMEN, 9 SAHTE E-İMZA DA SONRASINDA İPTAL EDİLMİŞ"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan sahte e-imza vakaları hakkında yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikayetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır. Sahte e-imza (NES - Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür. BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır.

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanınıda içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır. İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan ‘Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama’ hizmeti üzerinden https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir. Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

(İHA))

07 Ağustos 2025
07 Ağustos 2025

