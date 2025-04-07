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Sahte kadın profiliyle dolandırdılar! 12 şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada sahte kadın profiliyle dolandırıcılık yapan çeteye yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklandı.

Sahte kadın profiliyle dolandırdılar! 12 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 6 Ekim 2023'te İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran kişi, sosyal medyada tanıştığı kadınla ilgili farklı numaradan arandığını, görüştüğü şahsın 18 yaşından küçük olduğunun söylendiğini, kendilerini uzlaştırmacı olarak tanıtan şüphelilerin WhatsApp'tan uzlaşma belgeleri ve hastane raporları gönderip dosyanın kapatılması karşılığında para talep ettiklerini bildirdi.

TEK SEFERDE TOPLAM 310 BİN 670 LİRA GÖNDERDİ!

Mağdurun bu kişilere 7 seferde toplam 310 bin 670 lira gönderdikten sonra dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmaya şikayette bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığınca "nitelikli dolandırıcılık" olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

İlk etapta 8 şüphelinin tespit edilmesinin ardından dolandırıcılığın suç örgütünce gerçekleştirildiği değerlendirildi. Akyazı Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, MASAK ile yazışmalar ışığında finansal veri analizi yapılarak hazırlanan raporda zanlıların suç, HTS ve konaklama kayıtları ile banka hesap hareketleri incelendi.

500 MİLYONLUK VURGUN!

Ekiplerin, bağlantılı 14 kişiyi daha tespit etmesiyle olayın, nitelikli dolandırıcılık suçundan birden fazla suç kaydı bulunan 22 şüpheli tarafından organize şekilde işlendiği anlaşılan soruşturmada, zanlıların hesaplarında son iki yılda dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 500 milyon liranın üzerinde şüpheli hareketlilik belirlendi. Ekiplerin 22 kişiden oluştuğunu değerlendirdikleri suç örgütü üyelerinden 9'unun, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulundukları anlaşıldı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sakarya, Mersin, İzmir, Adana, Hatay ve Mardin'de 13 adrese düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı. Aramalarda 13 cep telefonu, flash bellek, bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.T, D.S, Y.D, M.K.A, D.J, M.İ, Y.C.K, S.T, M.E, M.K ve H.İ.İ. tutuklandı. Bu arada, örgütte yönetici konumunda bulunan "Pablo" lakaplı B.E'nin, 12 Mart'ta Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Örgütün elebaşı olduğu ve sahte kimlikle yurt dışında yaşadığı tespit edilen B.İ'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şüpheli sahte
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