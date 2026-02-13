HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sahte vize siteleriyle 60 kişiyi dolandırdılar: 12 tutuklama

Aydın merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, vize başvurusu yapan vatandaşları sahte internet siteleriyle dolandırdığı ve 1.7 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen 16 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sahte vize siteleriyle 60 kişiyi dolandırdılar: 12 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık olaylarının tespiti ve faillerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışı vize başvurusu için resmi olarak yetkilendirilen internet sitelerinin benzerlerini kopyalayarak sahte siteler üzerinden vatandaşlardan "vize ücreti" adı altında para talep eden şüphelilerin, 60 kişiyi dolandırdığı ve toplamda 1 milyon 700 bin TL gelir elde ettiği tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bilecik ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerce kullanılan 6 sahte internet sitesine erişim engeli getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybettiZehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybetti
Alanya'da Oba çayı taştı, caddeler sular altında kaldıAlanya'da Oba çayı taştı, caddeler sular altında kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Aydın Vize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.