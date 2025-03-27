Şakalaştığı arkadaşlarının yola ittiği öğrenci, servis minibüsünün altında kaldı!

Çanaklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu'ndan çıkan Suriye uyruklu Gazel Alsheikh, iddiaya göre, şakalaştığı arkadaşları tarafından yola itildi. Bu sırada caddede ilerleyen A.B. yönetimindeki 01 ADL 295 plakalı okul servisi minibüsü, Alsheikh'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Alsheikh'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyan Alsheikh'in yakınları, kaza yerine gelip gözyaşı döktü. Alsheikh'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Alsheikh'i ittiği iddia edilen 2 arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(DHA)