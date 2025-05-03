Sakarya 03 Mayısıs Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, sıcaklıkların 1°C ile 20°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklık aralığı, mevsim normallerine yakındır. Genel olarak ılıman bir hava koşulu bekleniyor.

4 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının 3°C ile 24°C arasında olacağı öngörülüyor. 5 Mayıs Pazartesi günü sıcaklıklar 8°C ile 27°C arasına çıkacak. 6 Mayıs Salı günü ise sıcaklıkların 12°C ile 29°C arasında olması bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 12°C ile 28°C arasında değişeceği öngörülüyor. Bu dönemde hava sıcaklıklarının artacağı görülüyor.

Mayıs ayı, Sakarya'da genellikle ılıman ve yağışlı bir dönemdir. Ortalama sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında değişir. Yağış miktarı ise 77 mm civarındadır. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı yaklaşık 8'dir. Nem oranı ise %76 civarında olur. Bu veriler, Mayıs ayının nemli ve yağışlı bir dönem olduğunu gösteriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanmak gereklidir. Yağışların artması trafik koşullarını da etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı, yol durumuna göre hız ayarları yapılmalıdır. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonları artırabilir. Alerjisi olanların gerekli önlemleri alması önem taşır.