HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 03 Mayısıs Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 03 Mayıs Cumartesi hava durumu raporu paylaşıldı. Sakarya'da bugün hava durumu ılıman geçecek. Detaylı hava durumu haberimizde...

Sakarya 03 Mayısıs Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, sıcaklıkların 1°C ile 20°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklık aralığı, mevsim normallerine yakındır. Genel olarak ılıman bir hava koşulu bekleniyor.

4 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının 3°C ile 24°C arasında olacağı öngörülüyor. 5 Mayıs Pazartesi günü sıcaklıklar 8°C ile 27°C arasına çıkacak. 6 Mayıs Salı günü ise sıcaklıkların 12°C ile 29°C arasında olması bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 12°C ile 28°C arasında değişeceği öngörülüyor. Bu dönemde hava sıcaklıklarının artacağı görülüyor.

Mayıs ayı, Sakarya'da genellikle ılıman ve yağışlı bir dönemdir. Ortalama sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında değişir. Yağış miktarı ise 77 mm civarındadır. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı yaklaşık 8'dir. Nem oranı ise %76 civarında olur. Bu veriler, Mayıs ayının nemli ve yağışlı bir dönem olduğunu gösteriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanmak gereklidir. Yağışların artması trafik koşullarını da etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı, yol durumuna göre hız ayarları yapılmalıdır. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonları artırabilir. Alerjisi olanların gerekli önlemleri alması önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman'da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı badem bahçelerine zarar verdiAdıyaman'da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı badem bahçelerine zarar verdi
Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın! Ekipler seferber olduEsenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın! Ekipler seferber oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyatlar yükselince Bakanlık denetime aldı

Fiyatlar yükselince Bakanlık denetime aldı

Stüdyoda sinirler gerildi: "Terbiyesizlik yapıyorsun"

Stüdyoda sinirler gerildi: "Terbiyesizlik yapıyorsun"

Türk teknoloji markasının o modeli piyasadan toplatılacak!

Türk teknoloji markasının o modeli piyasadan toplatılacak!

Son kez konuşmuş, kendisi de biliyormuş: "Bu beni öldürecek"

Son kez konuşmuş, kendisi de biliyormuş: "Bu beni öldürecek"

Sarıyer'de yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

Sarıyer'de yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

Uygulama çökmüştü! Bankadan açıklama geldi

Uygulama çökmüştü! Bankadan açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.