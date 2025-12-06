Sakarya 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişecek. Sıcaklıklar 8°C ile 20°C arasında olacak. Zaman zaman hafif yağmurlar görülecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 4-5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saat 08:08. Gün batımı ise 17:30 olarak öngörülüyor.

7 Aralık Pazar günü hava sıcaklıkları 9°C ile 15°C arasında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. 8 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. 9 Aralık Salı günü ise sıcaklıklar yine 6°C ile 12°C arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti beklentisi var.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Sakarya'da hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Bununla birlikte, yüksek nem oranı ve hafif yağmurlar nedeniyle, dışarıda uygun kıyafetler giymek önem taşır. Islanmaktan kaçınmak sağlığınız açısından önemlidir. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.