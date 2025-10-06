Sakarya 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sabah saatleri 12°C civarında. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 26°C'ye yükselecek. Nem oranı %81 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.8 km/h olacak. Basınç seviyesi 1009.6 mb olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:00. Gün batımı ise 18:32 olarak hesaplandı.

7 Ekim Salı günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %94 olacak. Rüzgar hızı 2.3 km/h ölçülecek. Basınç seviyesi 1005.7 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:01. Gün batımı ise 18:30 olarak öngörülüyor.

8 Ekim Çarşamba günü yağmur ihtimali devam edecek. Sıcaklık 10°C ile 18°C arasında olacak. Nem oranı %83. Rüzgar hızı 13 km/h olarak bekleniyor. Basınç seviyesi yine 1005.7 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:01. Gün batımı 18:30'da gerçekleşecek.

9 Ekim Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 15°C arasında seyredecek. Nem oranı %86 olacak. Rüzgar hızı 13 km/h olarak ölçülecek. Basınç seviyesi 1005.7 mb olacak. Gün doğumu saati 07:01. Gün batımı ise 18:30'da olacak.

10 Ekim Cuma günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık aralığı 7°C ile 20°C olacak. Nem oranı %87 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.6 km/h olacak. Basınç seviyesi 1002.9 mb olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:04. Gün batımı ise 18:26 olarak hesaplandı.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bol su tüketmek ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler, sıcak havada daha hassas olabilirler. Bu nedenle dikkatli olmaları ve gerekirse tıbbi yardım almaları önerilir.