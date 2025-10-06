HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak.

Sakarya 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Sakarya'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sabah saatleri 12°C civarında. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 26°C'ye yükselecek. Nem oranı %81 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.8 km/h olacak. Basınç seviyesi 1009.6 mb olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:00. Gün batımı ise 18:32 olarak hesaplandı.

7 Ekim Salı günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %94 olacak. Rüzgar hızı 2.3 km/h ölçülecek. Basınç seviyesi 1005.7 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:01. Gün batımı ise 18:30 olarak öngörülüyor.

8 Ekim Çarşamba günü yağmur ihtimali devam edecek. Sıcaklık 10°C ile 18°C arasında olacak. Nem oranı %83. Rüzgar hızı 13 km/h olarak bekleniyor. Basınç seviyesi yine 1005.7 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:01. Gün batımı 18:30'da gerçekleşecek.

9 Ekim Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 15°C arasında seyredecek. Nem oranı %86 olacak. Rüzgar hızı 13 km/h olarak ölçülecek. Basınç seviyesi 1005.7 mb olacak. Gün doğumu saati 07:01. Gün batımı ise 18:30'da olacak.

10 Ekim Cuma günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık aralığı 7°C ile 20°C olacak. Nem oranı %87 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.6 km/h olacak. Basınç seviyesi 1002.9 mb olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:04. Gün batımı ise 18:26 olarak hesaplandı.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bol su tüketmek ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler, sıcak havada daha hassas olabilirler. Bu nedenle dikkatli olmaları ve gerekirse tıbbi yardım almaları önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takside arama yapan polis binlerce uyuşturucu hap ele geçirdiTakside arama yapan polis binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi
Denizli’de araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıDenizli’de araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.