HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 07 Ekim Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 7 Ekim 2025 Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Sakarya 07 Ekim Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Sakarya'da 7 Ekim 2025 Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 16.1°C. En düşük sıcaklık 14.1°C olarak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık ise 19.2°C olacak. Nem oranı %94. Rüzgar hızı 2.3 km/h. Basınç seviyesi 1005.7 mb. Gün doğumu saat 07:01, gün batımı ise 18:30’da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hafif değişiklikler bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü hafif yağmur olacak. 9 Ekim Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. 10 Ekim Cuma günü ise hava daha sıcak olacak. 8 Ekim’de sıcaklık 19°C civarında. 9 Ekim’de sıcaklık 15°C olacak. 10 Ekim’de ise sıcaklık 20°C’ye yükselecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabıların giyilmesi faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Hız limitlerine uyulması gerekmektedir. 10 Ekim Cuma günü sıcaklık artacak. Güneş ışınları daha yoğun olabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak planlar esnek tutulmalıdır. Güncel hava durumu raporları takip edilmelidir. Bu, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"
Serdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldıSerdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.