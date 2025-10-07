Sakarya 07 Ekim Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 7 Ekim 2025 Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 16.1°C. En düşük sıcaklık 14.1°C olarak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık ise 19.2°C olacak. Nem oranı %94. Rüzgar hızı 2.3 km/h. Basınç seviyesi 1005.7 mb. Gün doğumu saat 07:01, gün batımı ise 18:30’da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hafif değişiklikler bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü hafif yağmur olacak. 9 Ekim Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. 10 Ekim Cuma günü ise hava daha sıcak olacak. 8 Ekim’de sıcaklık 19°C civarında. 9 Ekim’de sıcaklık 15°C olacak. 10 Ekim’de ise sıcaklık 20°C’ye yükselecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabıların giyilmesi faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Hız limitlerine uyulması gerekmektedir. 10 Ekim Cuma günü sıcaklık artacak. Güneş ışınları daha yoğun olabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak planlar esnek tutulmalıdır. Güncel hava durumu raporları takip edilmelidir. Bu, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.