Sakarya 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca sıcaklık 9°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgarın hızı 0,4 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:02. Gün batımı ise 18:29 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 9 Ekim Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında seyredecek. 10 Ekim Cuma günü yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 6°C ile 19°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken. Dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olması önem taşıyor. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler giymek gerekiyor. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklığın düşmesi nedeniyle kat kat giyinmek faydalı olacak. Gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerin dayanıklılığı azalıyor. Bu nedenle yağmurluk veya su geçirmez montlar daha iyi bir seçenek. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, bu günleri konforlu ve güvenli geçirebilirsiniz.