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Sakarya 14 Mayısı Çarşamba hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 14 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminleri merak edildi. Sakarya'da hava durumu yağışlı olacak.

Sakarya 14 Mayısı Çarşamba hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sakarya'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, yerel kaynaklara göre bölgesel düzensiz yağmur yağışlı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 18.1°C ile 23.3°C arasında değişecektir. Gece sıcaklıkları ise 12.1°C civarında olacaktır. Nem oranı %68, rüzgar hızı saatte 14.8 km olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler beklenmektedir. 15 Mayıs Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar öngörülmektedir. 16 Mayıs Cuma günü ara ara şiddetli yağmurlar beklenmektedir. 17 Mayıs Cumartesi günü de ara ara şiddetli yağmurlar tahmin edilmektedir. Bu süreçte gündüz sıcaklıkları 19.1°C ile 24.9°C arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 12.9°C ile 13.7°C arasında değişecektir. Nem oranı %64 ile %73 arasında, rüzgar hızı saatte 14.4 km ile 15.5 km arasında tahmin edilmektedir.

Bu dönemde, yağışların yoğun olacağı günlerde su baskınları ve sel riski bulunmaktadır. Açık alanlarda, su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde yürürken dikkatli olunmalıdır. Mümkünse bu tür alanlardan uzak durulması önerilmektedir. Ayrıca, yağmurlu günlerde araç kullanırken yol koşullarının kaygan olabileceği unutulmamalıdır. Hız limitlerine uyulması önemlidir. Evlerde, su baskınlarına karşı önlem olarak, zemin katlarda değerli eşyaların yüksek yerlere kaldırılması faydalı olacaktır. Suya dayanıklı zeminlerin kullanılması da önerilmektedir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve yerel otoritelerin uyarılarına dikkat etmek, olası olumsuzlukların önüne geçmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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