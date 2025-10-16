Sakarya 16 Ekim Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Öğleden sonra bulutların arasından güneşin zaman zaman görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 11°C, en yüksek ise 17°C civarında olacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %90 seviyelerinde. Rüzgar saatte 12.4 km hızında esiyor.

Cuma günü hava daha sakin geçecek. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında değişecek. Cumartesi günü hafif yağmurların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların 14°C ile 20°C arasında seyretmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Plan yaparken esnek olmak faydalıdır. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk ya da şemsiye almanız önerilir. Ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranı yüksek olduğu için sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korumaya destek olur. Rüzgarın etkili olabileceğini de göz önünde bulundurun. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Havaların hızla değişebileceğini dikkate alarak güncel hava durumu raporlarını kontrol etmeniz önemlidir. Planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.