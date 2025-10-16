HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 16 Ekim Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Öğleden sonra güneş bulutların arasından zaman zaman görünecek. Hava sıcaklığı 11°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %90 ile oldukça yüksek durumda. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava yaşayacağız. Dışarı çıkarken yağmurluk ya da şemsiye almak, planlarınızı kolaylaştırabilir. İşte detaylar...

Sakarya 16 Ekim Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Öğleden sonra bulutların arasından güneşin zaman zaman görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 11°C, en yüksek ise 17°C civarında olacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %90 seviyelerinde. Rüzgar saatte 12.4 km hızında esiyor.

Cuma günü hava daha sakin geçecek. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında değişecek. Cumartesi günü hafif yağmurların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların 14°C ile 20°C arasında seyretmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Plan yaparken esnek olmak faydalıdır. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk ya da şemsiye almanız önerilir. Ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranı yüksek olduğu için sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korumaya destek olur. Rüzgarın etkili olabileceğini de göz önünde bulundurun. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Havaların hızla değişebileceğini dikkate alarak güncel hava durumu raporlarını kontrol etmeniz önemlidir. Planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem!Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem!
ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.