Sakarya 16 Mayıs Cuma hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Bulutlar arasında ara ara güneş ışıkları görülecek. Sıcaklık en yüksek 24°C, en düşük ise 10°C olarak ölçülecek. Rüzgar hızı 4 km/sa civarında. UV endeksi 10 ile "sağlıksız" seviyede. Bu nedenle, hassas ciltlere sahip kişilerin güneşe doğrudan maruz kalmamaları önerilir. Uygun koruyucu önlemler alınması önemlidir.

Hafta sonu hava koşulları değişkenlik gösterecek. 17 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 11°C olacak. 18 Mayıs Pazar günü daha serin hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 6°C olarak tahmin ediliyor. 19 Mayıs Pazartesi günü hava daha sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 7°C civarında olacak. 20 Mayıs Salı günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 8°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmanız faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışın. UV endeksinin yüksek olduğu günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun.

Hava koşullarına bağlı olarak, hassas bünyelere sahip kişilerin sağlık durumlarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin. Uygun kıyafet ve ekipmanla hazırlıklı olmak, olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.