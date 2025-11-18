Sakarya 18 Kasım Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 8°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %33. Rüzgar hızı 11.5 km/s olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:49. Gün batımı saati 17:38'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 19 Kasım Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 8°C arasında değişecek. 20 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 6°C arasında seyredecek. 21 Kasım Cuma günü bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 6°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini hatırlamalısınız. Kat kat giyinmek, hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır. Nem oranının düşük olması cildin kurumasına neden olabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanmanız önerilmektedir.

Rüzgarın hızının artabileceğini unutmayın. Açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih etmelisiniz. Sonuç olarak hava koşulları ani değişiklik gösterebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı güncelleyerek olası olumsuz durumların önüne geçebilirsiniz.