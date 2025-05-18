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Sakarya 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde çok bulutlu geçecek.

Sakarya 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sakarya'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerine doğru sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 4°C civarında olacak. Rüzgar hızı 2 km/saat, bu hafif bir esinti demek. Hissedilen sıcaklık 15°C olarak tahmin ediliyor. Bu nedenle, gün boyunca yağmura karşı hazırlıklı olmak faydalı. Ayrıca, sıcak tutacak kıyafetler giymek önemlidir.

19 Mayıs Pazartesi günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece ise 5°C civarında seyredecek. 20 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 6°C arasında değişecek. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş ışınlarından da korunmak gerekir.

Hava koşullarına göre plan yaparken, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve mont kullanmakta fayda var. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Ayrıca güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak önerilir. Hava koşullarına uygun giyinmek yine önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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