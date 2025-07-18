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Sakarya 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Sakarya 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Sakarya'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 32°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 31°C ile 35°C arasında değişecek. Genel olarak güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları dikkat gerektiriyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak faydalıdır. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Sakarya'nın iklimi Temmuz ayında genellikle sıcak ve kuru olmaktadır. Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler göstermesi nadirdir. Bu nedenle, planlanan açık hava etkinlikleri için hava durumunu önceden kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerin önüne geçmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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